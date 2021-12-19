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Tarihi kent beyazla örtündü

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Haberler | Güncel

- Tarihi kent beyazla örtündü Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

SİVAS (İHA) - - Tarihi kent beyazla örtündü

Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Bembeyaz bir güne gözünü açan Sivaslılar eşsiz görüntülerle karşılaştı. Birçok medeniyetin izlerini bir arada bulunduran tarihi kent meydanı da beyazla örtündü. Eşsiz meydanda kartpostallık görüntüler oluştu. Manzarayı gören vatandaşlar fotoğraf çekinmeyi unutmadı.

"Kartpostallık görüntüler oluştu"

Şükrü Özdal, "Sivas meydanımız çok güzel bugün. Burası tarihi kent meydanı. Bu karlı havada yürümekten ve fotoğraf çekmekten oldukça zevk duydum. Güzel karlı bir güne uyanmak beni mutlu etti" dedi.

Ertuğrul Duydu ise, "Kar Sivas'a geç geldi. İnsanlar özlemişti. Buradaki tarihi eserler Selçuklular döneminden kalmıştır ve her yer beyaza büründü. Güzel oldu. Kartpostallık görüntüler oluştu" diye konuştu.

Tarihi kent beyazla örtündü

Tarihi kent beyazla örtündü

Tarihi kent beyazla örtündü

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İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Son Dakika Haberleri

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