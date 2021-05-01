Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği

Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'in Ahlat ilçesi korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü.

Bitlis'in Ahlat ilçesi korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü.

İçinde barındırdığı tarihi eserler bakımında açık hava müzesi olarak adlandırılan Ahlat ilçesindeki tarihi mekanlar ile cadde ve sokaklar, tam kapanmayla birlikte boş kaldı. Özellikle ilkbahar mevsimiyle birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, kaleler, Harabeşehir Mahallesi, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi ile tarihi birçok yapı 17 günlük tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü. Kapanmayla birlikte boş kalan ilçedeki tarihi yerler ve şehir merkezi drone ile havadan görüntülendi.

Tam kapanmaya uyan vatandaşların kurallara riayet ettiği görülürken, güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri kurallara uymayanlara cezai işlem uygularken, ilçede kısıtlamadan muaf tutulan işyerlerinin haricindeki diğer yerlerin kapalı olduğu gözlendi. - BİTLİS

Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği
Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti
Bardaki hesap kavgasında müşterisini öldüren adam, beraat etti
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ebru Gündeş Meral Kaplan Demet Akalın Burak Sergen
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarihi kent Ahlat'ta tam kapanma sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:36:57. #1.15#

title