Tarihi kemerde halk oyunları şovu Sultangazi Belediyesi, Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden biri olan Mağlova Kemeri'nde Ramazan Bayramı'na özel Anadolu'nun en güzel halk oyunlarını buluşturdu.

Sultangazi Belediyesi, Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden biri olan Mağlova Kemeri'nde Ramazan Bayramı'na özel Anadolu'nun en güzel halk oyunlarını buluşturdu. "7 Bölge 7 Renk Mağlova Kemeri" klibi izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Ramazan Bayramı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının gölgesinde kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar bayramı evlerinde geçirdi. Rengarenk Vosvoslarla, palyaçolarla, masal kahramanları ile birlikte ilçedeki tüm sokakları dolaşan Sultangazi Belediyesi çekmiş olduğu klip ile de hem bayram mesajı verdi hem de ülkenin 7 bölgesinin halk oyunlarını kendi evinde buluşturdu. Yöresel kıyafetli oyuncular, Sultangazi'de bulunan Mağlova Kemeri'nde bir araya gelince, ortaya renkli görüntüler çıktı.

En güzel halk oyunlarını Mağlova Kemeri'nde

Mimar Sinan tarafından yapılan, dünya su mimarisinin başyapıtı olarak kabul edilen ve Sutangazi sınırları içerisinde yer alan Mağlova Kemeri, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dostça ve kardeşçe bir arada yaşamanın güzelliklerini gösteren Sultangazi Belediyesi, 7 Bölge 7 Renk diyerek ülkenin en güzel halk oyunlarını Mağlova Kemeri'nde buluşturdu. Marmara'nın Karşılaması, Ege ve Akdeniz'in Zeybeği ve Tekesi, İç Anadolu'nun Seymeni, Karadeniz'in Horonu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Halayının bir araya geldiği klipte Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da yer aldı.

Tüm renkleri ile Sultanşehrin insanları

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, klipte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Sultangazi'nin Anadolu'nun bir mozaiği olduğunu belirten Başkan Dursun, "Sultangazi demek 7 bölge 7 renk demek, 81 vilayetin güzel insanlarının dostça kardeşçe yaşadıkları Sultanşehir demek. Bu yüzden 7 güzel bölgemizin farklı renklerini sizlerle paylaşmak istedik. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor, bir arada olacağımız Ramazanlarda ve Bayramlarda buluşmayı temenni ederek sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA