Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneğinde başkanlığa Semih Girgin seçildi

31.10.2019 17:10

Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneğinin genel kurulunda Semih Girgin, başkanlığa getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kemeraltı Özyurtsever İşhanı'nda gerçekleştirilen Genel Kurula, 232 üye katıldı.

Mevcut Başkan Ümit Kaya'nın yanı sıra Semih Girgin ve Oğuz Gün'ün ortak listeleri yarıştı. Semih Girgin, toplam oyun 123'ünü aldı.

Destekleri nedeniyle üyelere teşekkür eden Başkan Girgin, şöyle dedi:

"Hedefim, geceleri de müzik eşliğinde yaşayan bir çarşıyı hayata geçirmek. Eğitimlerle esnafımızın kalitesini de arttıracağız. Yeni dönemde tüzük değişikliğine gidip başkanlık süresini 2 yıla düşüreceğiz. Dernek kimsenin çiftliği olmayacak. Esnafımızın aidat borçlarını yapacağımız etkinliklerle kapatacağız. İşportacılık, hanutçuluk gibi sorunlar arttı. Böyle devam ederse 15 yıl sonra Kemeraltı kalmayabilir. Bunları çözmek için en hızlı şekilde adım atacağız. Çalışanlarımıza sahip çıkacağız, çocuklarına burs vereceğiz. Eski mesleklerin korunması, çalışanlarımızın mutluluğu gibi konulara özel önem vereceğiz. Gece de çarşının açık kalması için, Siyaseti de asla derneğe sokmayacağız."

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise İzmir'in bir çok yerinde açılan büyük alışveriş merkezlerinin kenti çepeçevre kuşattığını savunarak, "Etrafımızı saran AVM'lere ve büyük kartellere karşı birlikte hareket etmeliyiz. Yarın bu kartellere karşı geç kalmamak için hep birlikte, elele olmalıyız. Kendi içimizde bu birlikteliği sağlayamazsak çarşının da geleceği tehlikeye girer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA