Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda sosyal mesafesiz alışveriş İZMİR'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'na, ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi akın edenler, sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptı.

İZMİR'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'na, ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi akın edenler, sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptı. Kentin caddelerinde de uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi İzmir'in cadde ve sokakları, kalabalıklaştı. Konak ilçesinde bulunan tarihi Kemeraltı Çarşı'ndaki yol boyunca dükkanların olduğu Havra Sokağı'nda dükkanlara girenler, sosyal mesafe kuralına uymayarak, alışveriş yaptı. Çarşı ve çevresinde dolaşan çoğu kişinin ise maske takmadığı gözlendi. Kentin işlek caddelerinde ise alışverişe çıkanların uzun araç kuyrukları oluşturduğu görüldü. Otobüs duraklarında da araç beklerken, birbirine yakın mesafede duranlar dikkat çekti.

Kaynak: DHA