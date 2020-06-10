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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda "düğün" sevinci

Düğünlere yönelik kısıtlamaların kaldırılacağının açıklanması, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda düğün sektörüne yönelik hareketliliği artırdı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda
10.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:22

Düğünlere yönelik kısıtlamaların kaldırılacağının açıklanması, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda düğün sektörüne yönelik hareketliliği artırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır." açıklaması çarşı esnafını sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından aylardır sipariş almayan gelinlikçilerin telefonları yeniden çalmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde de davetiye ve nikah şekeri satan esnaf müşterilerini ağırladı.

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece düğün sektörünün değil lokanta ve kafelerinin kapanış saatinin 24.00'e çekilmesinin de çarşı esnafını çok sevindirdiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini dile getiren Girgin, "Ama 1 Temmuz'dan itibaren esnafımız yeni bir bayram yapacak. Bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. İnsanlar bir şekilde ötelediler. Alacakları ürünü seçtiler, beğendiler ama sipariş vermediler. Çünkü tarih açıklanmamıştı." dedi.

Çarşıda gelinlik ve abiye satan Hüseyin Öz de açıklamayla birlikte telefonlarının çalmaya başladığını, sosyal medya üzerinden de talep aldıklarını ifade etti.

Davetiye ve nikah şekeri işiyle uğraşan Mustafa Erduran da "Sabah saatlerinde haberi duyanlar davetiye için hediye eşyalar için dükkana gelip taleplerde bulunmaya başladı. Düğün sezonu normalde eylül sonunda yavaşlardı ama bu yıl aralığın sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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