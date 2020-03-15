Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı
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Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı

Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı Layser Çarşısı'nda bulunan dükkanlar sahiplerine teslim edildi Irak'ın Kerkük şehrinde bulunan ve 2018 yılında yanan tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarım çalışmaları tamamlandı.

15.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:30
Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı

Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı

Layser Çarşısı'nda bulunan dükkanlar sahiplerine teslim edildi

KERKÜK - Irak'ın Kerkük şehrinde bulunan ve 2018 yılında yanan tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarım çalışmaları tamamlandı. Çarşıda bulunan dükkanlar onarımın tamamlanmasının ardından bugün sahiplerine teslim edildi.

Kerkük' te bulunan tarihi Kayseri Çarşısı 2018 yılının Kasım ayında yanmıştı. Tarihi çarşının onarımına kısa sürede TİKA tarafından başlatıldı. Onarımın tamamlanmasının ardından tarihi çarşıda bulunan dükkanlar sahiplerine teslim edildi. Dükkanlarını onarımı tamamlanmış bir şekilde teslim alan dükkan sahipleri Türkiye'ye teşekkür etti.

Dükkanını teslim alan Yusuf Necat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "TİKA tarafından yapılan onarımın bu şekilde yapılacağını tahmin edemiyordu. Onarım en güzel şekilde yapılmış. Bizim hükümetimize kalsaydı hayatta yapılmazdı" dedi

Yahya Kasım ise, "Dükkanlarımıza çok şükür geri döndük, TİKA sayesinde. Bizim için Kayser Çarşısı'nı onaran TİKA'ya teşekkür ediyoruz. Eskisinden daha güzel oldu ve en iyi malzemeler kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Kerkük Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Eyat Tarık da, "Türkiye Cumhuriyeti çarşının yangının ardından hemen onarımını üstlendi ve TİKA'ya onarım için talimat verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı

Kaynak: İHA

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Tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı Türkiye tarafından yapıldı

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