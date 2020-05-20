Tarihi Kars Vadisi Projesi'nde çalışmalar başladı
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Tarihi Kars Vadisi Projesi'nde çalışmalar başladı

Tarihi Kars Vadisi Projesi'nde çalışmalar başladı -Bu proje Kars'ın çehresini değiştirecek Kars'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katacak 'Kars Vadisi Projesi'nde çalışmalar başladı.

20.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:06

Tarihi Kars Vadisi Projesi'nde çalışmalar başladı

-Bu proje Kars'ın çehresini değiştirecek

KARS - Kars'ın tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerine değer katacak 'Kars Vadisi Projesi'nde çalışmalar başladı.

Kars'ın turizm potansiyelini artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl yapımına başlanan, kış mevsiminden dolayı ara verilen ve havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarına yeniden başlanan Kars Vadisi Projesi ve Kars Bedestenistan Konak ve Çevre Düzenlemesi çalışmaları tamamlanmadığında kentin adeta çehresi değişecek.

Vali Türker Öksüz'ün yakından takip ettiği Kars Vadisi Projesi çerçevesinde bir taraftan bedesten ve etrafındaki konak ile eklentileri yapılırken, diğer taraftan da Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü'nce Kars Çayı'nda çalışma başlatıldı. Kars Çayı'nın eski güzel görünümüne kazandırılması için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi veren DSİ 24. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, "Kars Çayı etrafında Kars'ın tarihi mekanları, dini mekanları ve kültürel mekanları bulunmakta, Kars Çayı ıslahı çalışmalarında bizde DSİ olarak Kars Çayı'nın önüne bir şişme savak 2.9 metre yüksekliğinde bir şişme savak yapıyoruz. Çevre duvarlarını yapmak suretiyle buranın arkasında suyun şişirilmesi ve vatandaşlarımızın istifadesine bu tarihi, kültürel mirası ziyarete gelen ziyaretçilerimize buralardan daha iyi bir izleminle ayrılması ve çevre dokusunu oluşturmak için bunları gerçekleştireceğiz" dedi.

Dündar, "tabi bu bizim yapacağımız çalışma, Valiliğimiz tarafından yapılan çevre düzenlemesi projesi var. Çok mükemmel bir çalışma gerçekleştiriliyor. İnşallah bu bizim yapmış olduğumuz Kars Çayı Islah Projesi ve Valiliğimiz tarafından yapılan Çevre Düzenlemesi Projesi ile birlikte Kars Kalesi'nin hemen eteklerindeki Hasan-ı Harakani Hazretleri Türbesi ve Camisi, Namık Kemal'in Evi, oradaki tarihi hamamlar, kiliseler, tarihi mekanlar bütün bir şekilde halkımızın ve gelen ziyaretçilerin istifadesine sunulacak ve insanlarımızın nefes aldığı çok nadide ve güzel bir mekana inşallah Kars'ımız kavuş olacak" diye konuştu.

"Karslıları heyecanlandırıyor"

Kars Kalesi'nin eteklerinde tarihi bölgede yapımı devem eden 'Kars Vadisi Projesi' ve 'Kars Bedestenistan Konak ve Çevre Düzenlemesi' çalışmaları Kars halkı tarafından büyük beğeni ve heyecanla karşılanıyor.

Kars Çayı Çevre Düzenlemesi, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması, Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projelerle, Kars Çayı ıslah edilerek şişme savak sistemiyle su seviyesi yükseltilecek ve çevresinde 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla birlikte bir cazibe merkezi oluşacak.

Yaklaşık bin 800 metrekare kapalı alana sahip Bedesten içerisinde Karslı vatandaşlar ile kentte gelen yerli ve yabancı turistler yöresel ürünleri satın alabilecekleri dükkanlar, kafe ve lokantadan oluşan vatandaşlara hizmet verilecek bir kompleks yer alacak. Projenin bitirilerek halkın hizmetine sunulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tarihi Kars Vadisi Projesi'nde çalışmalar başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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