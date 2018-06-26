Tarihi Kars Kalesi Altına Kilit Taşı Döşeniyor

Tarihi Kars Kalesi yoluna kilit taşı döşeniyor. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars Kalesi yolu tarihi dokuya uygun, Gaziantep'den getirilen taş ustalarınca kilit taşı ile yapılıyor.

Kars Belediye tarafından yaptırılan, halk tarafından nostalji yolu olarak bilinen tarihi yolda kilit taşı parke döşeme çalışmaları başlatıldı.

Kars Belediyesi modern belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü çalışmalarına yenilerini ekliyor. Modern bir kent ortamının oluşması için halkın ihtiyaçlarına cevap verebilen, başlattığı çalışmaları kısa sürede sonuçlandırmayı düstur edinen Belediye kale yolu ile birlikte çeşitli yerlerde de aynı anda parke kilit taşı döşemesi yapıyor.

Evliya Cami, Kümbet Cami, Ulu Cami ve Kars Kalesi'nin bulunduğu bölgede valilik tarafından çevre düzenlemesi ve turizm alt yapı çalışmaları yürütülüyor. - KARS