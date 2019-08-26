Tarihi Karadede Panayırı hazırlıkları sürüyor

26.08.2019 12:54

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen "Tarihi Karadede Panayırı", 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.



İlçede 300 yıllık geçmişi bulunan "Tarihi Karadede Panayırı" için hazırlıklar sürüyor.

Etkinlik, ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Gökçeağaç Mahallesi'nde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Panayır süresince isteyenler 31 Ağustos Cumartesi akşamı çadır kurup alanda kamp yapabilecek.

Güllü, Osman Öztekin, Aylin gibi sanatçıların konser vereceği panayırda okçuluktan bisiklete, havacılık gösterilerinden yarışmalara kadar pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Gökçeağaç Köyü Derneği (GÖKDER) Başkanı Turgut Demir, yaptığı açıklamada, hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Karadede Panayırı, GÖKDER'in himayesinde imece usulü düzenlenen bir panayır. Güzel Vatandaşlarımızın rahat ve keyifli zaman geçirmeleri için hazırlıklarımız büyük oranda tamam. Herhangi bir eksikliğe meydan vermemek için gerek resmi kurumlarımız gerekse sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarımız panayır bitene dek sürecek." dedi.

Demir, bu yıl oldukça kalabalık bir katılım beklediklerini, stant alanlarının büyük kısmının dolduğunu kaydetti.

Kaynak: AA