Tarihi Karacanlar Evi Yok Olmaktan Kurtarılacak

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa'nın korunmaya değer tarihi yapılarını satın alarak restore eden ve işlevlendiren ŞURKAV, Kurtuluş Mahallesindeki Karacanlar Evi'ni de satın alarak restorasyon çalışmalarına başladı.

Kurulduğu 1990 yılından günümüze kadar, başta Dergah- Balıklıgöl Kent Platosu Çevre Düzenlemesi olmak üzere yüze yakın tarihi konak ve han gibi taşınmaz kültür varlığını restore ederek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Şanlıurfa İli Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV), tarihi bir evi daha kurtarmak için kolları sıvadı.

Daha önce Mustafa Hacı Kamiloğlu Evi, Narlı Ev, Çardaklı Köşk, Mahmut Nedim Konağı, Gümrük Hanı gibi 95 tarihi eseri restore ederek şehrin tarihi dokusunun korunması amacını yerine getiren ŞURKAV, kurtarılan yapıların arasına kullanılamaz halde bulunan Karacanlar Evi'ni de kattı.

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki tarihi ev, 11 Nisan Kurtuluş İlkokulu, Reji Kilisesi gibi tarihi yapılara komşu, Şeyh Saffet Tekkesi olarak bilinen yapının güneydoğu tarafında yer alıyor.

Bir kısmı betonarme yapılarak bozulmuş altı oda ve tandırlık gibi bölümleri bulunan tarihi ev, hazırlanacak restorasyon projesine göre onarılacak. Tarihi dokuyla uyumsuz olan betonarme kısımları tamamen yıkılacak olan ev, envanter kayıtları ve elde edilen bilgiler doğrultusunda onarılarak, gelecek kuşaklara kültür mirası olarak bırakılacak.

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