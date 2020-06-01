Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı
Basın mensuplarından detaylar İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın gelişi İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın basın açıklaması Dualar eşliğinde kapalı çarşının açılışı İSTANBUL - 23 Marttan bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla dualarla açıldı.
01.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:11
Basın mensuplarından detaylar
İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın gelişi
İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın basın açıklaması
Dualar eşliğinde kapalı çarşının açılışı
İSTANBUL - 23 Marttan bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla dualarla açıldı.
Kaynak: AA