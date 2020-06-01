Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı
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Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı

Basın mensuplarından detaylar İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın gelişi İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın basın açıklaması Dualar eşliğinde kapalı çarşının açılışı İSTANBUL - 23 Marttan bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla dualarla açıldı.

01.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:11

Basın mensuplarından detaylar

İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın gelişi

İstanbul valisi Ali Yerlikaya'nın basın açıklaması

Dualar eşliğinde kapalı çarşının açılışı

İSTANBUL - 23 Marttan bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımıyla dualarla açıldı.

Tarihi Kapalıçarşı dualarla açıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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