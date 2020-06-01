Tarihi Kapalıçarşı'da Dezenfekte Çalışması Yapıldı
Corona virüsü tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor.
01.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:48
Corona virüsü tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor. 1 Haziran itibariyle yeniden açılacak olan çarşıda, Fatih Belediyesi ekipleri dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı
Kaynak: DailyMotion.com