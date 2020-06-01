Tarihi Kapalıçarşı'da Dezenfekte Çalışması Yapıldı Corona virüsü tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor. 1 Haziran itibariyle yeniden açılacak olan çarşıda, Fatih Belediyesi ekipleri dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı