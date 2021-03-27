Tarihi kalıntıların çıktığı otopark açık hava müzesine dönüştürülecek
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Tarihi kalıntıların çıktığı otopark açık hava müzesine dönüştürülecek

İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Haberler | Kültür Sanat

- Tarihi kalıntıların çıktığı otopark açık hava müzesine dönüştürülecek Otopark inşaatında bulunan M.S.

- Tarihi kalıntıların çıktığı otopark açık hava müzesine dönüştürülecek

Otopark inşaatında bulunan M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar ile ilgili kalıntıların kaderi belli oldu

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otopark projesinin yapılmak istendiği alanda yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 1 ay önce ortaya çıkan M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar ile ilgili kalıntıların kaderi belli oldu. Tarihi kalıntıların çıktığı otoparkın açık hava müzesine dönüştürüleceği bildirildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mevkiinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait otoparkta yapılan kazı çalışmasında Trabzon'un tarihi geçmişi bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. Trabzon'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 farklı noktada yapılan kazı çalışmasında M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar nedeniyle otoparkın çevresi kapatılarak güvenli haline getirildi.

Toprağın 4 metre altında kalan yapılar için süren kazı çalışmalarında Kral Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surlarının Güneydoğu köşesine ait kalıntılar, Roma kralı Justinyanus dönemine ait milattan sonra 6. yüzyıl olarak tarihlendirilen sur duvarının bir bölümü ve Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı ortaya çıkmıştı. 5 bin metrekare genişliği bulan alanda kazı çalışmalarında yine Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen örme sütun bulunurken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, bu çalışmanın Trabzon için çok önemli bir keşif olduğunu belirtmişti.

İçkale başta olmak üzere tüm sur içi ve onun koruma alanlarında planlı ve geniş kapsamlı arkeolojik kazıların yapılarak buluntuların turizme kazandırılması planlanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden bölgenin kaderi ile ilgili bir açıklama geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, aynı bölgede yaptığı kadınlan hali temel atma töreninde yaptığı açıklamada "Tabakhane aksına girdiğimizde, orada geçtiğimiz günlerde çok önemli kültürel alan tespit edildi. Oradaki kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserleri, yeni kazı çalışması gerçekleştirmek suretiyle inşallah tam olarak ortaya çıkaracağız. ve orayı asla kapatma gibi bir niyetimiz yok. Kültür Bakanlığımızla birlikte orası inşallah Trabzon'da bundan sonra bir açık hava müzesi gibi işlev görecek. Bu alanda olabilecek birtakım tarihi eserlerin de herhangi bir zarar görmemesi ve gelecek nesillere ulaşılabilmesi adına çoğu kere Müze Müdürlüğü ile beraber bazen aylarca bekleyerek titiz bir çalışma gerçekleştirdik. Burada ortaya çıkan tarihi kalıntılar, Büyükşehir Belediyemiz tarafından muhafaza altına alınacak ve bundan sonraki nesillere de aktarılacak" dedi.

Tarihi kalıntıların çıktığı otopark açık hava müzesine dönüştürülecek
Tarihi kalıntıların çıktığı otopark açık hava müzesine dönüştürülecek
Tarihi kalıntıların çıktığı otopark açık hava müzesine dönüştürülecek
Tarihi kalıntıların çıktığı otopark açık hava müzesine dönüştürülecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA

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