Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar
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Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Yerel

Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökburun mevkiinde arkeolojik alanda iş makineleri ile yol açma çalışmasında tarihi kalıntılara zarar vererek yol açma çalışması durduruldu.

Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökburun mevkiinde arkeolojik alanda iş makineleri ile yol açma çalışmasında tarihi kalıntılara zarar vererek yol açma çalışması durduruldu. Yapılan çalışma ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göltürkbükü Mahallesi Cennet Koyu Gökburun mevkiindeki tapulu araziye, arazi sahibi firma tarafından iş makineleri ile yol açma çalışması başlatıldı. İmar izni olmamasına rağmen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, kısmen de 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan yürütülen yapılan çalışmanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmayı durdurup işlem yaptılar. Ayrıca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosuekipleri inceleme başlattı. Çalışma ile ilgili Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de ihbarda bulunuldu. Şikayet doğrultusunda bölgeye giden Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi görevlileri inceleme başlattı. Bölgeye giden çevreciler, yaklaşık 600 metre uzunluğundaki yol açılırken zeytin ağaçları ve bölgedeki tarihi kalıntılara zarar verildiğini iddia etti.

Öte yandan Bodrum Belediyesi'nin konuya ilişkin olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar
Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar
Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar
Tarihi kalıntılara bile aldırış etmeden yol açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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