Tarihi Kaleyi 6 Ayda 64 Bin Turist Ziyaret Etti

KAPADOKYA Bölgesi'nin en önemli turistik merkezlerinden biri olan tarihi Uçhisar Kalesi bu yılının ilk 6 aylık bölümünde de bölgeye gelen tatilci ve turistlerin ilgisini görmeyi sürdürdü.



Son yıllarda Uçhisar Belediyesi'nin başta aydınlatma olmak üzere birçok alanda düzenlemeler yaptığı ve yöreye gelen tatilci ve turistlerin artık akşam karanlığında da gezebildiği tarihi Uçhisar Kalesi'ni yılın ilk 6 ayında 64 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Tarihi kaleyi bu süre içerisinde 25 bin 550'si öğrenci, 38 bin 140'ı ise tam biletli olmak üzere 64 bin yerli ve yabancı ziyaret ederek peribacalarını bölgenin en yüksek tepesinden izleme fırsatı elde etti.