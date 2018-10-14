Tarihi Kaleoğlu Mağarası Gaziantep turizmine katkı sağlıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te bulunan tarihi mağara yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Bu yıl 100 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği tarihi mağara Gaziantep turizmine büyük katkı sağlıyor.

Gaziantep'te en çok ziyaret edilen mekanlardan biri olan Kaleoğlu Mağarası, Gaziantep turizmine katkı sağlamaya devam ediyor. İçinde hiçbir ısıtıcı ve soğutucunun kullanılmadığı mağara, yazın serinletiyor, kışın da ısıtıyor. Kış aylarında dışarıda 0 dereceyken mağaranın içi 15 dereceye kadar yükseliyor, yaz aylarında ise, sıcaklara rağmen mağaranın içi 23 dereceye kadar serin kalabiliyor. Tarihi Kaleoğlu Mağarası'nın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, mağaralarının adeta turist akınına uğradığını söyledi. Bu sene 100 binden fazla turisti ağırladıklarının altını çizen Mehmet Kaleoğlu, Gaziantep'in turizmine de katkıda bulunduklarını belirtti. Mağarayı ziyaret eden turistler ise, mağaranın içinin çok değişik olduğunu ve çok beğendiklerini ifade etti.