Tarihi kaleden her cuma süt akıyor
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Tarihi kaleden her cuma süt akıyor

İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER - Haberler | Güncel

Tarihi kaleden her cuma süt akıyor En kurak günlerde bile süt akan kale görenleri hayrete düşürüyor Bursa'da bulunan tarihi kalenin surlarından yüz yıllardır süt akıyor.

Tarihi kaleden her cuma süt akıyor

En kurak günlerde bile süt akan kale görenleri hayrete düşürüyor

BURSA - Bursa'da bulunan tarihi kalenin surlarından yüz yıllardır süt akıyor.

Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyündeki Süt Kalesi'nden her cuma günü hava çok kurak olsa bile süt akıyor. Ulubatlı Hasan'ın köyünde bulunan kalenin taşlarından süt damlıyor. Tarihi kalede bebekli bir kadının çocuğuyla birlikte katledildiği rivayet ediliyor. O günden itibaren kalenin duvarlarından her cuma günü süt akıyor. Kaleden yağmurun yağmadığı en kurak yaz günlerinde bile her cuma günü süt renginde beyaz bir sıvı akıyor. Hiçbir yerden su gelmediği halde beyaz sıvıyı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Köylerinde bulunan kaleden her cuma günü süt renginde sıvı aktığını ifade eden Hasan Belli, "Köyümüzün geçmişi çok eski. Sur kalıntıları var. Burada bulunan kalenin duvarlarından her cuma günü en kurak günlerde bile beyaz bir sıvı akıyor. Emzikli bir kadının bebeğiyle katlinden sonra kaleden süt aktığı söyleniyor" dedi.

Tarihi kaleden her cuma süt akıyor
Tarihi kaleden her cuma süt akıyor
Tarihi kaleden her cuma süt akıyor
Tarihi kaleden her cuma süt akıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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