Tarihi kalede 19 Mayıs coşkusu
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Tarihi kalede 19 Mayıs coşkusu

Tarihi kalede 19 Mayıs coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu M.S. 6. yüzyılda İranlılar tarafından yapıldığı tahmin edilen tarihi Zengibar Kalesi'nde yaşandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu M.S. 6. yüzyılda İranlılar tarafından yapıldığı tahmin edilen tarihi Zengibar Kalesi'nde yaşandı.

Kaleye yapılan zirve tırmanışına Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, okul idarecileri, öğrenciler, siyasi partilerin gençlik kolları ve vatandaşlar katıldı. Yeşilhisar Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesinin organizasyonunu üstlendiği etkinlikte, 50 öğrenci ile ilçenin en yüksek noktası olan Zengibar Kalesine tırmanış gerçekleştirildi. Etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi, Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu ve Onuncu Yıl Marşı söylendi.

Etkinlikte ilgili bilgi veren Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, "İlçemizde Yeşilhisar Hareketleniyor ismiyle bir proje başlattık. Projemizle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katkı sağlamak için gençlerimizle bir doğa yürüyüşü planladık. İlçemizin en yüksek noktasında şanlı bayrağımızı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini dalgalandırmak hepimize gurur dolu anlar yaşattı. Katılımcı gençlerimize, etkinliğe katkı sağlayan Yeşilhisar Belediyemize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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