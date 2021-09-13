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TARİHİ KALE PROJESİNDE 2 ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR…

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TARİHİ KALE PROJESİNDE 2 ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR…

Sivas'ta Osmanlı dönemi tarihi evleri yeniden ayağa kaldıracak eski mahalle kültürünü canlandıracak Kale Projesinde 1. etap çalışmaları tamamlandı.

Sivas'ta Osmanlı dönemi tarihi evleri yeniden ayağa kaldıracak eski mahalle kültürünü canlandıracak Kale Projesinde 1. etap çalışmaları tamamlandı. 2. etap çalışmalarının başladığı proje de 36 tarihi binadan 15 tanesinin kazı çalışmaları devam ediyor.

Tarihi Sivas Kalesi'nin kalıntılarının bulunduğu alanda, Belediyemiz tarafından hazırlanan 'Kale Projesi' ile Osmanlı dönemi tarihi evleri, yeniden ayağa kaldırılacak. Selçuklu dönemi eserleri, Gök Medrese ve Ulu Camii arasında nostaljik alanında ortaya çıkarılacağı çalışmayla şehrin turizmine önemli katkılar sağlanacak.

34 bin m2 alan üzerine kurulan üzerinde tarihi dokuya uygun 100 tesisin yer alacağı Kale Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcımız Bekir Sıtkı Eminoğlu'ndan gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Kale Projesinde gelinen son durumu yerinde inceleyen Başkanımız Bilgin, projenin 1. etap çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek "Şu an 2. etap çalışmalarında 36 binadan 15 tanesinin kazı çalışmaları devam ediyor. Burada çok titiz çalışma yürütülüyor. Müze Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu ve Belediyemiz tarafından hassas çalışmayla birlikte hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız ve hedefimiz 2022 yılı sonunda 2. etabı da tamamlayarak peyzaj düzenlemesiyle birlikte hizmete açılacak hale getireceğiz. Bu yıl içerisinde yapacağımız 36 binanın ihalesiyle birlikte sayısal olarak yarısı metrekare olarak büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Gök Medrese, Kale Projesi ve Ulu Camiye kadar olan alanı inşallah 2022 yılının sonunda ete kemiğe bürünmüş bir şekilde hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. İğneyle kuyu kazarcasına çalışma yürütülüyor. Üç dört kurumun koordinesinde yürütülen çok hassas bir çalışma. Yapılan çalışmalar ile 2022 yılında inşallah Sivas'ın tarihi doğasını ortaya çıkararak turizmine katkı sağlayacak. Yerli ve yabancı turistlerin Sivas'a gelme nedeni olacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun. " dedi.

Oluşturma Tarihi : 13 Eylül, 2021

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Haber: TARİHİ KALE PROJESİNDE 2 ETAP ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR… - Haberler
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