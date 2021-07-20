Tarihi Kale Cami'de bayram namazı
Tarihi Kale Cami'de bayram namazı Sivas'ta, Osmanlı yapımı Kale Cami'de Kurban Bayramı namazı kılındı.
Tarihi Kale Cami'de bayram namazı
SİVAS - Sivas'ta, Osmanlı yapımı Kale Cami'de Kurban Bayramı namazı kılındı.
Sivas Kaleci Cami'nde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camiinin yolunu tuttu. Kent meydanındaki tarihi camideki atmosferi tatmak isteyenler camiye gelerek safa girdi.
Almanya'dan gelen gurbetçi Adem Mermer, namaz sonrası yaptığı açıklamasında, "Bütün insanlarımızın bayramları mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperim. Allah hepimizin kurbanını hayırlı eylesin" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol