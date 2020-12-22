Tarihi Kahta Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
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Tarihi Kahta Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

22.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:33
Tarihi Kahta Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi'nde dağ keçileri sürü halinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kış aylarının gelmesi ile beraber yiyecek bulmakta zorluk çeken dağ keçileri yamaçlardan aşağıya inerek yiyecek arayışına girdi.

Kahta ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Kommagene Uygarlığı tarafından inşa edilen Kahta Kalesi'ne sürü halinde inen dağ keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Vatandaşlardan Fatih Dündar, geziye çıktığını ve dağ keçilerini yakından görünce cep telefonu ile o anları kaydettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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