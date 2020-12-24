Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda kış güzelliği

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarih İshak Paşa Sarayı ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü.

Osmanlı Devleti'nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli saatlerde ziyaretçilere açık olan tarihi saray, salgın nedeniyle bugünlerde en sessiz zamanını geçiriyor.

"Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede 1900 rakımlı tepeye kurulu ve ÜNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, konumunun yanı sıra sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan kartal yuvası görünümüyle de dikkati çekiyor.

Yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünerek ziyaretçilerini cezbeden İshak Paşa Sarayı, kış mevsiminin gelmesiyle bölgede etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Sisin de etkili olduğu bölgede seyrine doyumsuz güzellikler oluşturan tarihi saray, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez