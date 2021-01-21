Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor
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Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor

21.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:18

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı, yoğun kar yağışının ardından insanların akınına uğradı.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı, yoğun kar yağışının ardından insanların akınına uğradı.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda yer alan Zigana Dağı Geçidi, son günlerde etkisini artıran soğuk ve karla beyaza büründü.

Her mevsim farklı doğal güzellikler sunan Zigana Dağı, özellikle güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatıyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve yüksek doruklar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Yılın ilk karını görebilmek için Trabzon ve Gümüşhane'den gelen insanlar, doyasıya eğleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek ve içeceklerini yanlarında getiren bazı ziyaretçiler ise güzergahtaki yol üzerinde piknik yapıyor.

Karayolları ekiplerinin kar yağışı nedeniyle 24 saat süreyle çalıştığı Zigana Dağı Geçidi, virajlı yolları ve karla kaplı çam ormanlarıyla adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Doğu Karadeniz'in en önemli kayak merkezlerinden Gümüşkayak Tesisleri de hareketli günler yaşıyor. Kar yağışıyla birlikte genellikle ailelerin tercih ettiği tesislerde bulunan kayak pistleri ise çocukların eğlenceli zaman geçirmesine olanak sağlıyor.

"Karın tadını çıkarttık"

Ailesiyle birlikte Trabzon'dan Zigana Dağı'na gelen Yusuf Aydın, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde yoğunluğun olmadığı bölgeyi, güzel zaman geçirebilmek için tercih ettiklerini söyledi.

Yılın ilk karını Zigana Dağı'nda gördüklerini belirten Aydın, "Kar yağışının ardından her sene buraya gelmeye çalışıyoruz. Pandemi dönemi zor geçiyor ve çocuklarla birlikte evde kalmak durumundayız. Hafta sonu çok yoğun olabileceğini düşündüğümüzden hafta içerisinde gelerek karın tadını çıkarttık. Pandemi nedeniyle ayrıca bizim için çok sağlıklı bir ortam olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yunus Emre Şahin ise bölgenin çok soğuk olmasına rağmen güzel manzaralar sunduğunu ifade etti. Şahin, "Arkadaşlarımızla ilk defa geldik. Güzel ve keyifli bir zaman geçirme imkanımız oldu." dedi.

Akçaabat'tan gelen Neşe Kudun, Trabzon'da bekledikleri karın henüz yağmamasından dolayı Zigana Dağı'na geldiklerini kaydetti.

Salgın dönemini evde geçirdiklerini ifade eden Kudun, "Arkadaşlarımızla birlikte karı görebilmek için geldik. Böyle güzel bir ortamda zaman geçirmek bize çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman kar yağışının devam ettiği Zigana Dağı'nda hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor.

Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor
Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor
Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor
Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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