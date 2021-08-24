Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan şehir çöplüğü yeniden yanmaya başladı.

Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan şehir çöplüğü yeniden yanmaya başladı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tarihi ilçede çöp yangının kokusu hissedilmeye başladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çöp depolama alanında 3 gün önce çıkan yangın yaklaşık 24 saat sonra tamamen söndürülerek kontrol altına alınmıştı. Kent merkezine oldukça yakın bir mesafede bulunan belediye çöplüğü yeniden alev aldı. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, çıkan dumanlar nedeniyle yerli yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi ilçede çöp kokusu da hissedilmeye başladı.

Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Tarihi ilçede çöp yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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