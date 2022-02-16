Tarihi Hoşap Kalesi'nde dolunay güzelliği - Haberler
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Tarihi Hoşap Kalesi'nde dolunay güzelliği

AA, Mesut Varol - Güncel
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Hoşap Kalesi genel görüntüsü Kalenin zirvesinde çıkan dolunay Kaleyle bütünleşen dolunay Dolunaydan detay VAN - Van'ın Gürpınar ilçesindeki Tarihi Hoşap Kalesi, dolunayla birlikte güzel görüntü oluşturdu.

VAN (AA) - Hoşap Kalesi genel görüntüsü

Kalenin zirvesinde çıkan dolunay

Kaleyle bütünleşen dolunay

Dolunaydan detay VAN - Van'ın Gürpınar ilçesindeki Tarihi Hoşap Kalesi, dolunayla birlikte güzel görüntü oluşturdu.

Tarihi Hoşap Kalesi'nde dolunay güzelliği

Tarihi Hoşap Kalesi'nde dolunay güzelliği

Tarihi Hoşap Kalesi'nde dolunay güzelliği

AA / Mesut Varol - Güncel

Van, Güncel, Haberler

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