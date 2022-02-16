Tarihi Hoşap Kalesi'nde dolunay güzelliği
AA, Mesut Varol - Güncel
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Hoşap Kalesi genel görüntüsü Kalenin zirvesinde çıkan dolunay Kaleyle bütünleşen dolunay Dolunaydan detay VAN - Van'ın Gürpınar ilçesindeki Tarihi Hoşap Kalesi, dolunayla birlikte güzel görüntü oluşturdu.
VAN (AA) - Hoşap Kalesi genel görüntüsü
Kalenin zirvesinde çıkan dolunay
Kaleyle bütünleşen dolunay
Dolunaydan detay VAN - Van'ın Gürpınar ilçesindeki Tarihi Hoşap Kalesi, dolunayla birlikte güzel görüntü oluşturdu.