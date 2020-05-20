Tarihi Hisar Kalesi'nde program
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Tarihi Hisar Kalesi'nde program

Kütahya Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'ne özel program düzenlendi.

Tarihi Hisar Kalesi'nde program
20.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:33

Kütahya Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'ne özel program düzenlendi.

Tarihi Hisar Kalesi'nde Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir Gecesi özel programı Kanal 43'ten canlı olarak yayınlandı.

Kadir Gecesi özel programı Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hafız Mevlithan Mustafa Akbaş ve Hafız Mevlithan Fazlı Çoban'ın katılımı ile gerçekleşti. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program ilahiler ve duaların okunması ile devam etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Korona virüs salgını sebebiyle her yıl düzenlenen iftar programlarının iptal olmasından dolayı Kütahya Belediyesi ve katkı sağlayan vatandaşların desteği ile halka çeşitli yardımlarda bulunduğunu bildirdi.

Başkan Işık, programın sonrası Akbaş ve Çoban teşekkür ederek hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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