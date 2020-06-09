Tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı
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Tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı M.S. 2.yüzyılda yapıldığı tahmin edilen alanda iş makinesi kullanılmayacak Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı çalışması başlattı.

09.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:19

Tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

M.S. 2.yüzyılda yapıldığı tahmin edilen alanda iş makinesi kullanılmayacak

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 400 gün olarak planlanan kazı çalışmaları 1 buçuk milyon liraya mal olacak.

Antalya'da milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Hıdırlık Kulesi'nin tarihi, kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için proje hazırlandı. Proje kapsamında, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda Hıdırlık Kulesi çevresinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışması yapılıyor. Çalışma kapsamında ekipler tarihi dokuya zarar vermemek adına kazı esnasında iş makinesi kullanmıyor. Titizlikle gerçekleştirilen kazı elle yapılıyor.

Hıdırlık Kulesi çevresinde başlatılan arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor. Kazıdan elde edilen veriler, MS 2. yüzyılda yapıldığı sanılan tarihi kulenin restorasyon ve çevresinin yeniden düzenlenmesi projesine temel oluşturacak. Yaklaşık 400 gün olarak planlanan kazı çalışmaları 1 buçuk milyon liraya mal olacak.

Tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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