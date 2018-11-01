Tarihi Hicaz Demiryolu Suların Çekilmesiyle Yıllar Sonra Yeniden Ortaya Çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarımsal sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı'nda suların çekilmesiyle birlikte tarihi Hicaz demiryolu ortaya çıktı. Yaklaşık 20 kilometrelik demiryolu hattı ile birlikte yolcu istasyonu, demiryolu köprüsü ve tarihi kuyu da 45 yıl aradan sonra yeniden gözle görülmeye başlandı

İslahiye'ye 25 kilometre mesafeden geçen ve 1900-1908 yılları arasında Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Hicaz demiryolları, bölgeye Tahtaköprü Barajı'nın yapılmasının ardından 1974 yılında sular altında kalmıştı. Tarımsal amaçlı kullanılan ve 45 yıl boyunca onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan barajın suları son dönemlerde bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle çekilmeye başladı. 20 bin hektara yayılan ve normalde 11 milyon metreküp su bulunması gereken baraj, yükseltme çalışmaları, Amik Ovası'na su verilmesi ve kuraklık gibi nedenlerle kuruma tehdidi ile karşı karşıya kaldı.

Suların çekilmesi ile birlikte tarihi Hicaz yolları da 45 yıl aradan sonra ilk kez yeniden görülmeye başlandı. Su altında kalan 20 kilometrelik demiryolu ile birlikte yolcu istasyonu, 2 metre yükseklikteki taştan demiryolu köprüsü ve üzerinde 1954 yılında Çavuş M. Can tarafından yapıldığı yazılan 18 metre derinliğindeki su kuyusu da ortaya çıktı. Önceden teknelerle gidilen adalara suların çekilmesiyle birlikte araçla ve yaya olarak gidilebiliyor. - GAZİANTEP