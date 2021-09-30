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Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Haberler | Güncel
Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını

DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde iki noktada çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR'da Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde iki noktada çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde, iki noktada öğle saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.Hevsel Bahçeleri'nde 19 Eylül'de de 3 noktada anız yangını çıkmış, alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.


Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını

Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını

Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını

Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tarihi Hevsel Bahçeleri'nde anız yangını - Haberler
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