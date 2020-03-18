Tarihi Harput Mahallesi'nde sisle kaplandı
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Elazığ, Harput

Tarihi Harput Mahallesi'nde sisle kaplandı

Tarihi Harput Mahallesi'nde sisle kaplandı Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde sis etkili olurken görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü, tarihi mekanlar görünmez hale geldi.

18.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
Tarihi Harput Mahallesi'nde sisle kaplandı

Tarihi Harput Mahallesi'nde sisle kaplandı

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Harput mahallesinde sis etkili olurken görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü, tarihi mekanlar görünmez hale geldi.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Elazığ'da ara ara etkili olurken, yüksek kesimleri de sis kapladı.Kent merkezinde etkili olmayan sis, özellikle tarihi Harput Mahallesi'ni kapladı. Sis nedeniyle tarihi mekanlarda kısmen görünmez hale geldi.Sis tarihi mahallede kartpostallık görüntülerde oluşturdu.

Sisin her zaman Elazığ'da görüldüğünü bu sefer de yüksek kesimlerde etkiliği olduğunu aktaran Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Havaların ısınması ve yağmurların yağmasıyla birlikte o tabaka biraz yukarılara çıktı. Harput'ta sis 2 gündür böyle ama Harput tarihi bir yer olduğu için vatandaşlarımızın da ilgi alakası fazla olduğu için bir sıkıntı görmüyoruz. Yağmurlar ve güneşten dolayı tarihi mahallemiz sisler altında kaldı" dedi.

Tarihi Harput Mahallesi'nde sisle kaplandı

Kaynak: İHA

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Tarihi Harput Mahallesi'nde sisle kaplandı

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