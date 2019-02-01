Tarihi Haralar Bölgesinde Geleneksel Ata Sporları Yaşatılacak

Sivas Valisi Salih Ayhan, Osmanlı Devleti'nin önemli şehirlerinden Sivas'ta, orduya at yetiştirmek üzere kurulan haranın bulunduğu alanın, ata sporu ve geleneksel kültürün yaşatıldığı mekan haline getirileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Danişment Gazi Mahallesi Sivas-Ankara kara yolunda yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip bölgenin, Sivas'a yeniden kazandırılması için çalışmalar hız kazandı. Sultan 2. Abdülhamid Han'a da at gönderen haranın bulunduğu alanla ilgili toplantı, Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı. Toplantıda projenin detayları görüşüldü.

İl Özel İdaresi Encümen Salonu'ndaki toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, ilgili kurum ve şube müdürleri, AB ve Dış İlişkiler Bürosu yetkilileri, teknik personel ve projeyi hazırlayan firma temsilcileri katıldı.

Tarihi haradaki yapılar hakkında bilgi veren Vali Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip bölgeyi Sivas'ın kültürüne, sporuna ve ekonomisine kazandırmak için yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, fizibilite anlamında ciddi bir mesafe kat edildiğini aktaran Ayhan, artık somut adımlar atma zamanının geldiğini, ilk etapta alanda bulunan 11 tarihi eserin restorasyon projelerinin hazırlanıp, kurul onayının alındığını söyledi.

Tarihi binaların restorasyon ihalesinin kısa süre içerisinde yapılacağını kaydeden Ayhan, "İlimizin her dokusu bu bölgede yansıtılacak. Tarihi mekanlar 'Minia Sivas' ile canlandırılacak. Geleneksel ata sporlarının yapılacağı ve yöresel ürünlerin satılacağı bir mekan oluşturacağız. İlçelerimiz ve köylerimizden getirilecek organik ürünler burada teşhir edilecek ve pazar sorunu ortadan kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz"

Haralar bölgesi için hazırlanan projenin gelecek yıl tamamlanacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Yaz-kış hareketli olacak. İnsanların nefes aldığı, hayat bulduğu, tarihi eserleri gördüğü bir mekan olacak. Toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulduğu, çocuklara, gençlere, kadınlara, hayvanseverlere, tarih ve kültürseverlere hitap eden müthiş bir yaşam alanı olacak. Buradaki tarihi eserlerin her birine de ayrı bir fonksiyon vereceğiz. Diğer yandan mevcut bölgede bulunan İlk Adım Anıtı da düzenlenerek, yeni bir görünüme kavuşturulacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk ayak bastığı yer olan bölgede peyzaj çalışması gerçekleştirilecek. Bölge, yapılacak tüm detaylı çalışmalar ile birlikte zengin bir hale gelecek. Buradan geçen ziyaretçiler bu alanı görmeden, ziyaret etmeden, fotoğraf çektirmeden gitmeyecekler. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hatırasını kongre ruhuna uygun bir şekilde yaşatacağız."

Kaynak: AA