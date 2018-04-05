Tarihi Hanın Tel Örgüyle Kapatılan Girişi Açıldı

Bursa'da tel örgüyle kapatılan Ulucami yanındaki 600 yıllık tarihi hanın girişi tekrar açıldı.

Bu kadarı ancak filmlerde olur denilen olay, 6 asırlık Vaiziye Medresesi Hanı'nda gerçekleşti. Ulucami ile birlikte medrese olarak yapılan tarihi yapı, günümüzde han olarak kullanılıyor. Handa 4 tane dükkanı bulunan Ali Küçük isimli esnaf, dükkanlarının önünden geçen yolu kendisinin olduğu gerekçesiyle tel örgüyle kapatmıştı. Bu durumun gündeme gelmesiyle birlikte devreye giren belediye yetkilileri, yolu kapatan esnafla konuşup, han girişinin tekrar açılmasını sağladı. Hanın yolu kapalı olduğu için işleri düşen onlarca esnaf rahat bir nefes aldı. Kapalı olması sebebiyle kimsenin giremediği han şimdi ziyaretçi akınına uğruyor.

Hanın yolunun kapanmasıyla mağdur olduklarını belirten esnaf, "Hanımızın girişi açıldı. Rahat bir nefes aldık. Vatandaşlar hana girip çıkabiliyor. İşlerimiz normale döndü. Hanın yolunun açılmasında katkısı olanlara teşekkür ederiz" dedi. - BURSA