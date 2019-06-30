Tarihi hamamın yanındaki otluk alanda yangın çıktı

BURSA - Bursa'da tarihi Kara Mustafa Hamamı'nın altındaki otlukta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Bursa kaplıcaları denildiği zaman ilk akla gelen yerlerden birisi olan Kara Mustafa Hamamı'nın yanındaki otlukla çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Otluk alanda neden çıktığı belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye 3 araçla yangına müdahale etti. Tarihi Kara Mustafa Hamamı'na sıçramadan söndürülen yangının ardından çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA