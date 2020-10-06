Tarihi hamamın kubbe kurşunlarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
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Tarihi hamamın kubbe kurşunlarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

06.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:02
Tarihi hamamın kubbe kurşunlarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'da, Germiyanoğlu Beyliği tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırıldığı bilinen ve onarımının ardından restoran olarak kullanılan tarihi Küçük Hamam'ın kubbesini örten kurşunları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da, Germiyanoğlu Beyliği tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırıldığı bilinen ve onarımının ardından restoran olarak kullanılan tarihi Küçük Hamam'ın kubbesini örten kurşunları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların çalınmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Osmangazi Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanan U.I, U.Ç, Y.K. ve D.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan yapının kubbesini örten kurşunların çalındığının fark edilmesi üzerine zanlıların yakalanması için önceki gün çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları (1)
BURHAN: Ben olsam yenisini aldiririm ve yaptiririm. Biliyorum Parasi olsa neden calsin diyeceksin. Haklisin ama her parasi olmayan bu isi yaparsa vayy halimize. Hapise atsan , ekmek elden su gölden yiyecek. En iyisi Kömür ocaginda 500metre yerin altinda calistirmak, yukariya cikmama sartiyla. .
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