Tarihi hamamın kubbe kurşunlarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Kütahya'da, Germiyanoğlu Beyliği tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırıldığı bilinen ve onarımının ardından restoran olarak kullanılan tarihi Küçük Hamam'ın kubbesini örten kurşunları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.