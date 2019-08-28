Tarihi hamamda yangın çıktı
Karaman'daki tarihi hamamda çıkan yangın hasara neden oldu.
Karaman'daki tarihi hamamda çıkan yangın hasara neden oldu.
Topucak Mahallesi 64. Sokak'ta bulunan Karamanoğlu Beyliği dönemine ait, tarihi Yeni Hamam'ın depo kısmından dumanlar yükselmesi üzerine hamam çalışanları durumu itfaiyeye haber etti.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü.
Yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.
Hamamda hasar oluşurken polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.