Tarihi hamamda yangın çıktı

Tarihi hamamda yangın çıktı

Karaman'daki tarihi hamamda çıkan yangın hasara neden oldu.

28.08.2019 20:32
Tarihi hamamda yangın çıktı

Karaman'daki tarihi hamamda çıkan yangın hasara neden oldu.

Topucak Mahallesi 64. Sokak'ta bulunan Karamanoğlu Beyliği dönemine ait, tarihi Yeni Hamam'ın depo kısmından dumanlar yükselmesi üzerine hamam çalışanları durumu itfaiyeye haber etti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü.

Yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Hamamda hasar oluşurken polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Tarihi hamamda yangın çıktı
Kaynak: AA
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