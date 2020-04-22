Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor 128 yıllık hastanedeki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'ndeki restorasyon çalışmaları sürüyor

128 yıllık hastanedeki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan 128 yıllık tarihi hastanedeki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.

Sultan 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmalarının ardından korona virüs hastalarına hizmet verecek olan hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy Belediyesi'nin işbirliğiyle yenilenecek olan hastanedeki çalışmaların 35 günde tamamlanması bekleniyor. Çatısı sökülerek bir kısmı yenilenen hastanenin içinde ve dışında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İş makineleri ile çok sayıda işçinin restorasyonunda çalıştığı pandemi hastanesinin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermesi bekleniyor.

Kaynak: İHA