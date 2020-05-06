TARİHİ HADIMKÖY ASKERİ HASTANESİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 2

(Havadan görüntülerle) TARİHİ HADIMKÖY ASKERİ HASTANESİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORHaber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)- Sultan 2.

(Havadan görüntülerle) TARİHİ HADIMKÖY ASKERİ HASTANESİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)- Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abduhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin koronavirüsle mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı. Alınan karar doğrultusunda tarihi hastanede çalışma başlatılmıştı. Hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tarihi hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmaları devam ediyor. Hastanede yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi. Başta koronavirüs hastaları olmak üzere diğer hastalara da hizmet verecek olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi yenileme çalışmalarının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak.

Kaynak: DHA