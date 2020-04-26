Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon aralıksız sürüyor SULTAN 2, Abdulhamit tarafından 128 yıl önce yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi hastanede restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

SULTAN 2, Abdulhamit tarafından 128 yıl önce yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi hastanede restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

45 gün sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi hastanenin çatı ve dış cephe çalışmalarında sona yaklaşıldı. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesinin de başlandığı tarihi hastanenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanıp hizmete açılacağı öğrenildi. Hastane, başta koronavirüslü olmak üzere diğer hastalara da hizmet vermek üzere Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Hadımköy Ek Binası olacak.

- İstanbul

Kaynak: DHA