Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon aralıksız sürüyor
SULTAN 2, Abdulhamit tarafından 128 yıl önce yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi hastanede restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.
26.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:14
SULTAN 2, Abdulhamit tarafından 128 yıl önce yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi hastanede restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.
- İstanbul
45 gün sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi hastanenin çatı ve dış cephe çalışmalarında sona yaklaşıldı. Restorasyon çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesinin de başlandığı tarihi hastanenin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanıp hizmete açılacağı öğrenildi. Hastane, başta koronavirüslü olmak üzere diğer hastalara da hizmet vermek üzere Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Hadımköy Ek Binası olacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA