Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı
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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı Tarihi hastanenin acil servisine son 24 saatte 15 hasta muayene olmaya geldi Hastaneye günlük 100 kişinin muayene için gelmesi bekleniyor Pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan ve 35 günde restorasyonu...

09.06.2020 21:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:57

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı

Tarihi hastanenin acil servisine son 24 saatte 15 hasta muayene olmaya geldi

Hastaneye günlük 100 kişinin muayene için gelmesi bekleniyor

İSTANBUL - Pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan ve 35 günde restorasyonu tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi (Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi) ilk hastalarını almaya başladı. Tarihi hastanenin acil servisine son 24 saatte 15 hasta muayene olmaya geldi. Havadan drone ile görüntülenen hastaneye günlük 100 kişinin muayene için gelmesi bekleniyor.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hizmet vermesi planlanan İstanbul'un en eski hastanelerinden birisi olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinin restorasyon çalışmaları 35 günün ardından tamamlanmıştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen hastaneye Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ismi verilmişti. Toplamda 500 kişilik bir restorasyon ekibinin kısa sürede tamamladığı hastane havadan görüntülendi. Hastanenin 4 giriş kapısı bulunurken bahçesinde yer alan balık havuzları ve ağaçların üzerinde bulunan kuş yuvaları ayrı bir güzellik katıyor.

Hastaneye gelen hastalara acil durumlarda müdahale edilmenin yanı sıra uzman hekimlerce poliklinik hizmeti de sunuluyor. Hastanenin üst katında bulunan yoğun bakım ünitelerinde özellikle pandemi, sars, ebola gibi hastalıklar için oluşturulan negatif basınçlı odalar yer alıyor. Ayrıca günde yaklaşık 100 civarında hastaya hizmet vermeyi planlayan hastane, poliklinikler içinde yaklaşık 400-500 kişi civarında hasta potansiyeli barındırıyor. Öte yandan tomografi odasının yer aldığı hastanede yerli ve milli dijital röntgen cihazı bulunuyor. Açılışının ardından ilk hastalarını kabul etmeye başlayan hastaneye son 24 saatte 15 hasta muayene olmak amacıyla geldi.

"Günlük yaklaşık 100 civarında hasta bekliyoruz"

Hastanenin hizmet vermeye başladığını ve günlük yaklaşık 100 civarında hasta beklediklerini ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 5. Bölge Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile rekor denilebilecek sürede 35 günde hastanemiz hazır hale getirildi. Civar nüfusu da göz önüne aldığımızda bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde günlük yaklaşık 100 civarında hasta bekliyoruz. Diğer poliklinikler içinde yaklaşık 400-500 civarı hasta potansiyeli bekliyoruz. Türkiye'nin geldiği sağlık sistemi dünya düzeyinin geldiği sağlık sisteminin çok üzerinde o şartları da taşıyan tarihi dokuyu bozmayan bir hastane oldu. Son 24 saatte acil servise 15 hastamız muayene olmaya geldi. Bu bile yeni başlayan bir hastane için gerçekten iyi bir rakam. Eğitim ve araştırma hastanesi olması münasebetiyle uzmanda asistanda burada görev yapacak. Bir eğitim araştırma hastanesinin gerektirdiği tüm tetkikleri burada da uygulanacak" diye konuştu.

"100 yataktan 60'ı yoğun bakım şartları taşıyan yataklı servis"

Hastanenin yalnızca yoğun bakım servisi değil poliklinik hizmeti ve acil servisi hizmeti vereceğini de aktaran Çelik, "Hastanemiz 100 yataklı olarak planlandırıldı. 60'ı yoğun bakım şartları taşıyan yataklı servis olacak. Aynı zamanda 5 polikliniğimiz hizmet verecek. Birinci seviye acil servisimiz olacak. Hastanemize gelen hastaların acilde ilk müdahalelerini yapabileceği şartları sağladık. Hadımköy halkı bu hastaneyi çok seviyor. Biz bir enjeksiyon için uzaklara gitmeyelim acil durumlarda bize direkt müdahale edebilecek hastanemiz olsun istekleri vardı bizde o isteklere uygun bu hastanemizi projelendirdik" dedi.

"Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ülkemizdeki 4 büyük göğüs hastalıkları hastanesinden biri"

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ülkedeki göğüs hastalıklarının yüzde 12'sini karşıladığını belirten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın, "Pandemi döneminde hem göğüs hastalıkları hem de enfeksiyon hastalıkları uzmanları önemli rol oynadı. Virüs akciğerlere inmek suretiyle zatürreye yol açmakta bu yüzden göğüs hastalıklarının uzmanlıkları içerisinde yer almaktadırlar. Akciğer hastalıkları bizim konumuz Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi' de ülkemizdeki 4 büyük göğüs hastalıkları hastanesinden biridir. Göğüs hastalıklarının yaklaşık yüzde 12'sini karşılamaktadır. Hastanemizin alt katında acil ve polikliniklerimiz hizmet verirken üst katındaki yataklı servisi ise Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde daha uzun süre yatması gereken hastaların buraya naklinin sağlanması ile faaliyetimiz devam edecek. Ülkemizde yaklaşık olarak 2 milyon civarında koah hastası var. 40 bin civarında Tüberküloz hastası var. Fakat tüberküloz hastalarının son yıllarda giderek azaldığını görüyoruz. Hastanemizin güzel havası ve ferah ortamı ile hastalarımızı pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Burası harabeye dönmüştü her türlü insanın girdiği yer olmuştu"

Hadımköy'de ikamet eden ve hastanenin evine yakın olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Gördeal ise, "Çok memnunuz. Burası harabeye dönmüştü her türlü insanın girdiği yer olmuştu. Allah devletimize zeval vermesin. Bir sokak ileride oturuyorum. Bu kadar yakında bir hastanenin olması büyük bir nimet" ifadelerini kullandı.

(İEÇ- ÖY-EG-

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı

Kaynak: İHA

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