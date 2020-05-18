Tarihi Hacı Şeyh Camisinde restorasyon çalışması tamamlanıyor
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Tarihi Hacı Şeyh Camisinde restorasyon çalışması tamamlanıyor

Tarihi Hacı Şeyh Camisinde restorasyon çalışması tamamlanıyor Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan tarihi Hacı Şeyh Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor.

Tarihi Hacı Şeyh Camisinde restorasyon çalışması tamamlanıyor
18.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:47

Tarihi Hacı Şeyh Camisinde restorasyon çalışması tamamlanıyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan tarihi Hacı Şeyh Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor. Ağustos ayında aslına uygun olarak yenileme çalışmalarına başlanan cami, cemaatin hizmetine açılacağı günü bekliyor.

Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan camide yapılan çalışmaları inceleyen Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ibadete ara verilen camilerin yeniden kapılarını açacağı güne kadar, Hacı Şeyh Caminin de restorasyonunun tamamlanacağının müjdesini verdi. Bayrakçı, "İçerisinde bulunduğumuz Hacı Şeyh Camimiz 1900'lü yıllarda inşa edilmiş, tabi o günden günümüze yaklaşık yüz yıl, belki yüz yılın da üzerinde kullanılmanın neticesinde belli zamanlarda tadilatlar geçirmiş ama son yıllarda bayağı bir yıpranmış vaziyetteyken geçen yıl Ağustos ayında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından tadilata alınmış. Böyle kısa 9 ay gibi bir süre içerisinde çok nezih bir hale, ibadete hazır bir hale getirildi. Dolayısıyla büyük bir hizmet ortada bundan dolayı Vakıflar Bölge Müdürümüz başta olmak üzere bütün ekiplere de, çalışanlara da şükranlarımızı arz ediyoruz. İlçemizin önemli bir konumu burası, hemen yan tarafımızda haftada bir Pazar kurulur ve çok canlı sosyal hayatın bulunduğu bir bölgedeyiz şu anda. Dolayısıyla camimiz önemli bir fonksiyon icra etmekte. Bunun için güzel bu tadilatın arkasından inşallah kısa bir süre sonra cemaatimiz tekrar camimize kavuşacak ve tekrar bu camimizde ibadet edilmeye başlanacak. Artık çok yakın, inşallah bu sıkıntıların da ardından korona virüs sıkıntısının da ardından başkanlığımız ne zaman camilerimizin cemaatle ibadete açılacağının talimatını verdiklerinde inşallah bu camimiz de hazır olacak. ve onunla birlikte ibadet başlayacak inşallah" dedi.

İlçe Müftüsüne eşlik eden Türk Kızılay Derneği Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay da, camide yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti. Restorasyon süreci ile ilgili bilgi de veren Günay, "Camimiz kapatılmak üzereydi. İbadete de kapatılma noktasındaydı. Vakıflar Bölge Müdürümüz Reşit Bey, geldiler baktılar, el attılar. ve sıfırdan proje çizdiler, caminin aslına uygun olarak yaptılar. Caminin bir tek doğu penceresi orijinaldi, diğer tarafları orijinal değildi, sonradan yapılmış ama düzgün yapılmamıştı. O da yıkılma noktasına gelmişti. Geldiler, camiyi gördüler, tabanını söktüler, tabandan başlayıp projeyi çizdiler, çok şahane bir şey oldu. Yani bu kadar güzel olacağını açıkçası ben tahmin etmiyordum. Allah razı olsun. Özellikle projeyi çizen mühendislerden, işini bilen insanlarmış. Vakfılar Bölge Müdürümüzün emeği çok, işini çok iyi biliyor, güzel yapıyor, takip de etti. Çok kısa zamanda da tahmin ettiğimizden daha önce bitti. Mahalle halkı olarak, benim evim bu camiye çok yakın, cami cemaati olarak, Vakıflar'dan çok memnunuz. Allah böyle camileri çoğaltsın" diye konuştu.

Hacı Şeyh Oğlu tarafından hicri takvimle 1322 tarihinde yaptırıldığı bilinen tarihi caminin yaşanan büyük bir depremde minaresinin yıkıldığı ve halk tarafından onarıldığı biliniyor.

Kaynak: İHA

Manşet

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