Tarihi güreşlerin yeni ağası Amerikalı iş adamı oldu
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Tarihi güreşlerin yeni ağası Amerikalı iş adamı oldu

Tarihi güreşlerin yeni ağası Amerikalı iş adamı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu yıl 114'üncüsü düzenlenecek Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa İsmail Koç ulaştı.

Bu yıl 114'üncüsü düzenlenecek Tarihi Yalova Fevziye Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa İsmail Koç ulaştı. Güreşlerin yeni ağası iş adamı Amerikalı Douglas Parks oldu.

Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyünde gerçekleştirilen tarihi güreşler kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 500 güreşçin katıldığı güreşlerde 50 başpehlivan mücadele verdi. Finalde İsmail Koç, Nedim Gürel ile karşılaştı. Rakibini yenen Koç, tarihi güreşlerde başpehlivanlığa ulaştı. Güreşlerde ayrıca bir ilk yaşandı. Güreş tarihinde ilk kez yabancı bir isim gelecek yılın güreş ağlığı ihalesini kazandı. İş adamı Douglas Parks, ağalığı 7 dönemdir yapan Orbay Tuna'dan aldı.

Fevziye Köyünde güreşlerin yöre halkının kaynaşması amacıyla başladığını dile getiren Tuna, "Bunu Parks'a anlattığımızda kendisi bu güreşlere katkı sağlamak istediğini söyledi. Hepimiz biriz, birliğimizi ortaya koyuyor bu güreşler. Yalova'ya çok büyük bir yatırım yapmış Amerikalı bir şirketin CEO'su ile bu konuda sohbet ederken 'Madem Çerkesler böyle burada halkla kaynaştı, biz de buradaki halkla kaynaşmak istiyoruz. Çok büyük bir yatırım yaptık. Bu halkın bizi tanımasını, bilmesini istiyoruz. O yüzden biz de bu güreşlere destek olalım" dedi.

Douglas Park ise "2012 yılından bu yana faaliyet gösteren DowAksa'nın organizasyona destek olarak bölge halkıyla yakınlaşmak istedi. üreşleri çok seviyorum. Tüm sporları biliyorum ama Türkiye'de Türk olabilmek için güreşin çok önemli olduğunu biliyorum. Güreşlerin başlangıcını, kültürünü çok iyi öğrendim. Çerkeslerin güreşle yerel halkla nasıl kaynaştığını öğrendim. Biz de bu şekilde yerel halkla kaynaşacağız" şeklinde konuştu. - YALOVA

Tarihi güreşlerin yeni ağası Amerikalı iş adamı oldu
Tarihi güreşlerin yeni ağası Amerikalı iş adamı oldu
Tarihi güreşlerin yeni ağası Amerikalı iş adamı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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