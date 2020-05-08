Tarihi Gölbaşı'na Tarihi Dokunuş Projesi
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Tarihi Gölbaşı'na Tarihi Dokunuş Projesi

Tarihi Gölbaşı'na Tarihi Dokunuş Projesi
08.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:55

Talas Belediyesi koronavirüs sonrası için çalışmalara hız verdi.

Talas Belediyesi koronavirüs sonrası için çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda Kiçiköy Mahallesi tarihi Gölbaşı Meydanında bulunan binaların tarihi dokuya uygun şekilde cephesinin değiştirilmesi için toplantı gerçekleştirildi.

Başkanlık Toplantı Salonundaki toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim amirleri ve ilgili personel katıldı. Yapılan toplantıda Kiçiköy Mahallesi tarihi Ali Saip Paşa Caddesi'ne çıkan Gölbaşı Meydanındaki binalarla buralardaki işyerlerinin mevcut durumu ele alındı. Tek tek her binanın slayt eşliğinde görüşüldüğü toplantıda yapılması düşünülen projeler ve alternatifleri anlatıldı. Bina cephelerinin sokak dokusuna uygunluğundan kapı, pencere ve işyerlerinin yeniden projelendirildiği toplantıda aydınlatma ve tabelalarının tek tip olmasına kadar en ince ayrıntı görüşüldü. İlk aşamasının gerçekleştirildiği toplantıda konuşan Başkan Yalçın, Talas'ın tarihi dokusuna dikkat çekerek, bu dokuyu yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Yalçın, ilçenin her bölgesinin ayrı bir tarihi zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, "Kiçiköy Mahallemizdeki Gölbaşı Meydanımız da tarihi dokuya sahip yerlerden biri. Bu meydan, gerek tarihi yapısı gerekse ilçenin canlı ticaret alanlarından biri olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Biz de belediye olarak buranın canlılığına katkı sağlamak ve aslına uygun dokusuna dönüştürmek adına bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan birisi de meydana bakan binaların ve işyerlerinin A'dan Z'ye tarihi dokuya uygun hale getirmek. Bunun için bugün ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Koronavirüs sonrası yapacağımız çalışmalarımızı planlamaya devam ediyoruz. İnşallah salgının ardından çalışmalarımıza hızla başlayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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