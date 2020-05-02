Tarihi gemi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi gemi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Tarihi gemi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
02.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:09

Tarihi gemi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçti Dünyanın ikinci büyük 94 yaşındaki yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Dünyanın ikinci büyük 94 yaşındaki yelkenli eğitim gemisi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Tarihi gemi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın ikinci büyük 94 yaşındaki yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Dünyanın ikinci büyük 94 yaşındaki yelkenli eğitim gemisi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Almanya'da 1926 yılında yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı 'Kruzenshtern' adlı yelkenli eğitim gemisi, saat 09.150 sıralarında Nara Burnu'ndan Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 09.30 sıralarında Kilitbahir köyünün dağlık kısmında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önüne gelen gemi, daha sonra da Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antartika'yi keşfinin 200'üncü yıl dönümü nedeniyle dünya turuna çıkan ve dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak bilinen tarihi gemi birçok liman ziyaretinde bulundu. 94 yaşındaki tarihi geminin bir sonraki durağı da Baltık Denizine kıyısı bulunan Rusya'nın Kaliningrad şehri olacağı bildirildi.

Geminin tarihçesi

Gemi Almanya'nın Bremerhaven şehrinde 1926 yalında inşa edildi ve 'Padua' ismini aldı. İkinci Dünya savaşından sonra 1946 yalında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine teslim edildi ve Rus Donanmasının eğitim gemisi olarak görev yaptı. Geçmişte 3 Alman filminde de kullanılan gemi 1965 yalında Sovyet Bilimler Akademisine devredildi ve halen eğitim amaçlı kullanılıyor.

Tarihi gemi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haber
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi Haber
Trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven saldırgan, anbean görüntülendi
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek Haber
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haber
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haber
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada Haber
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen güpegündüz yağma kamerada
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
Rol model il Bartın olacak! 15 kentimizde tersine karantina uygulaması başlayacak
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Virüslere karşı etkili silah: Direnci artıran pul biber bağışıklığı güçlendiriyor
Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Kaçak salep soğanı toplayan 6 kişiye 461 bin TL ceza kesildi
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Polis, yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan 20 kişiye 86 bin TL ceza kesti
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Pınar Altuğ Bülent Ersoy Nur Yerlitaş
Spor Neymar Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Ramazan Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Tarihi gemi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 12:07:33. #1.15#
title