Tarihi gemi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Tarihi gemi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Tarihi gemi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
02.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:52

Dünyanın ikinci büyük 94 yaşındaki yelkenli eğitim gemisi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Dünyanın ikinci büyük 94 yaşındaki yelkenli eğitim gemisi 'Kruzenshtern' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Almanya'da 1926 yılında yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı 'Kruzenshtern' adlı yelkenli eğitim gemisi, saat 09.150 sıralarında Nara Burnu'ndan Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 09.30 sıralarında Kilitbahir köyünün dağlık kısmında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önüne gelen gemi, daha sonra da Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antartika'yi keşfinin 200'üncü yıl dönümü nedeniyle dünya turuna çıkan ve dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak bilinen tarihi gemi birçok liman ziyaretinde bulundu. 94 yaşındaki tarihi geminin bir sonraki durağı da Baltık Denizine kıyısı bulunan Rusya'nın Kaliningrad şehri olacağı bildirildi.

Geminin tarihçesi

Gemi Almanya'nın Bremerhaven şehrinde 1926 yalında inşa edildi ve 'Padua' ismini aldı. İkinci Dünya savaşından sonra 1946 yalında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine (SSCB) teslim edildi ve Rus Donanmasının eğitim gemisi olarak görev yaptı. Geçmişte 3 Alman filminde de kullanılan gemi 1965 yalında Sovyet Bilimler Akademisine devredildi ve halen eğitim amaçlı kullanılıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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