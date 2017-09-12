Tarihi Gelibolu Yarımadası'na 15 Yeni Şehitlik

Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 15 şehitliğin ihya edilmesi için 'Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması' na 37 proje başvurusu yapıldı.



Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Harita Şüheda Kabristanları'nın ihyası için 2013 yılında başlatılan ihya çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 36 gerçek şehitliğin yerleri geçtiğimiz yıllarda belirlendi. Bugüne kadar da 10 gerçek şehitlik hazırlanan projelerle ihya edildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, son olarak 15 gerçek şehitliğin daha ihyası için kolları sıvadı. Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi için düzenlenen yarışmaya 37 proje başvurdu. Jüri 9 Ocak tarihine kadar gelen projeleri değerlendirecek. Uygun proje bulunması halinde 15 şehitlik ihya edilecek. Kalan 10 gerçek şehitliğin ihyası için ise daha sonraki aşamada çalışma başlatılacak. İhya edilecek şehitlikler, "Havantepe Şehitliği, Aslantepe Şehitliği, Küçük Anafarta Şehitliği, Kanlıköprü Deresi Şehitliği, İbrikçe-1 Şehitliği, İbrikçe-2 Şehitliği, Abanosderesi Şehitliği, İsmailoğlu Deresi Şehitliği, Naimsırtı Şehitliği, Süngübayırı Şehitliği, Albayraksırtı Şehitliği, Kılıçdere-1 Şehitliği, Kılıçdere-2 Şehitliği, Kiremitdere Şehitliği, Eroğlusırtı Şehitliği."



Alan Başkanlığı olarak, tarihi alandaki şehitlikleri ihya etmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Şu anda 15 gerçek şehitliğin ihyası için 37 proje geldi. Bu projeler jüri tarafından incelenip değerlendirilecek. Tarihi Alana, buradaki manevi atmosfere, Çanakkale ruhuna en yaraşır, yakışır projeleri seçip Tarihi Alan Başkanlığına teslim edecekler. Ancak, bu projeleri illi de uygulamak zorunda değiliz. Türkiye çapında herkesin aklından, fikrinden, hayallerinden faydalanmak adına böyle bir yola girdik. Belki bu tasarım projelerinden bazılarında beton olmayacak. Belki sadece ahşap olacak. Belki sadece düz bir zemin olacak. Belki sadece bir ses olacak. Bu daha belli değil. O yüzden acaba Çanakkale'de Tarihi Alan'da bir betonlaşma mı olacak şeklindeki endişeyi de anlıyorum. Asla böyle bir düşüncemiz yok. Biz burada daha çok ruha, duygulara hitap etmek istiyoruz. Çanakkale ruhunu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu süreç 9 Ocak'ta sona erecek. Biz de ilgili dereceye girmiş projeleri açıklayıp, ödüllerini vereceğiz. Ondan sonraki süreçte de yapıp, yapmamakta bir karar vereceğiz. İlla yapmak zorunda değiliz. Buradaki tarihi dokuya, buradaki atmosfere, buradaki coğrafi şartlara en uygun kararı hep beraber verip, ondan sonra uygulayacağız. Hedefimizde Tarihi Alanın dünyanın en büyük açık hava müzesi olması var" şeklinde konuştu.



Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Uzmanı Şahin Aldoğan, ihya edilecek şehitlikler arasında yer alan Kılıçdere Şehitliği hakkında bilgi verdi. - ÇANAKKALE