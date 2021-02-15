ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü
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ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü

15.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:21

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası, iki gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası, iki gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

106 yıl önce Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı 33 bin 490 hektarlık yarımada, kar beyazı ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Çanakkale Boğazı'nın batı yakasında bulunan Hisarlık Tepe'deki Şehitler Abidesi, Türk Bahçesi, temsili şehitlik ile 57. Alay Şehitliği'nde belgesellik görüntüler oluştu.

Beyaz örtü altında kalan tarihi alanlar, doğa tutkunları tarafından fotoğraflandı.

ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü
ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü
ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü
ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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