ÇANAKKALE - Tarihi Gelibolu Yarımadası beyaz örtüyle ayrı bir güzelliğe büründü

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası, iki gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası, iki gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

106 yıl önce Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı 33 bin 490 hektarlık yarımada, kar beyazı ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Çanakkale Boğazı'nın batı yakasında bulunan Hisarlık Tepe'deki Şehitler Abidesi, Türk Bahçesi, temsili şehitlik ile 57. Alay Şehitliği'nde belgesellik görüntüler oluştu.

Beyaz örtü altında kalan tarihi alanlar, doğa tutkunları tarafından fotoğraflandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı