İzmir'de 10 bin 559 litre sahte tarım ilacı ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 10 bin 559 litre sahte tarım ilacı ele geçirildi

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de 10 bin 559 litre sahte tarım ilacı ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 10 bin 559 litre sahte tarım ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

TORBALI, İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, 10 bin 559 litre sahte tarım ilacı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi'ndeki bir tesiste çeşitli markaların taklitleri yapılarak sahte tarım ilacı üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından halk sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle üretimi durdurulan ve son tüketim tarihleri geçmiş, sahte marka etiketleriyle yeniden ambalajlanarak piyasaya sürülmek üzere paketlenmiş 5 bin 559 litre ot ve böcek ilacı, 5 bin litre zirai tarım ilacı artığı, 200 bin sahte marka etiketi, 200 bin boş plastik şişe, 200 bin plastik şişe kapağı, 1 şişe dolum makinesi ile 2 adet 5 tonluk metal sıvı tankı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İzmir'de 10 bin 559 litre sahte tarım ilacı ele geçirildi

İzmir'de 10 bin 559 litre sahte tarım ilacı ele geçirildi

İzmir'de 10 bin 559 litre sahte tarım ilacı ele geçirildi

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
İzmir'de, bebeğe Kovid-19 aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı

İzmir'de, bebeğe Kovid-19 aşısı vurulduğu iddiasına ilişkin başsavcılık soruşturma başlattı

 İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 'mülteciler için okul yapılacağı' iddialarını yalanladı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, "mülteciler için okul yapılacağı" iddialarını yalanladı

 Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu

Bebeklerine yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını öne süren aileden suç duyurusu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Selahattin Demirtaş
Magazin Serenay Sarıkaya Düm Tek Tek Şevval Şahin
Spor Cristiano Ali Palabıyık Mario Balotelli
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Fatih Terim Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de 10 bin 559 litre sahte tarım ilacı ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:32:43. #1.11#