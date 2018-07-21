Tarihi Geçmiş Makyaj Malzemesi Kullanan Kadın 3 yıl İçinde Tamamen Kör Olacak

Avustralya'nın Adelaide şehrinde yaşayan Shirley Potter, makyaj çantasında bulduğu 20 yıllık bir maskarayı kullanarak dışarı çıktı. Akşam eve döndüğünde gözünde yanma ve ağrı hissetmeye başlayan kadın, makyajını silerek uyudu. Sabah uyandığında daha şiddetli bir ağrı ve gözlerinde aşırı şişlik hisseden kadın, sıkıntılarından kurtulamayınca günler sonra doktora gitti.

3 YIL İÇİNDE TAMAMEN KÖR OLACAK

Gözünün enfeksiyon kaptığı tespit edilen kadında görme kaybı oluşmaya başlamıştı. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde, gözlerde kalıcı hasar oluştuğunu ve en geç 3 yıl içinde tamamen kör olacağını Potter'a söyledi.

MASKARA ENFEKSİYONA YOL AÇTI

Doktorlara durumu anlattığında enfeksiyona sebep olan durumun, tarihi yıllar önce geçmiş olan maskaradan kaynaklandığını öğrenen Potter'ın dünyası başına yıkıldı.

MAKYAJ MALZEMELERİNDE SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT

Avustralya basınında geniş yer bulan olay sonrası uzmanlar uyarılarda bulundu. Makyaj malzemelerinin son kullanma tarihinin göz ardı edilmemesini söyleyen Dr. Sally Nolan, aksi halde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.

Nolan göz bölgesinde kullanılan ürünlerde daha da hassas olunması gerektiğini ifade ederken, ürünleri 3-6 aydan fazla kullanılmamasına dikkat çekti.

(Sözcü)