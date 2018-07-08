Tarihi Gaziantep Kalesi'ne Yoğun İlgi

Tarihi Gaziantep Kalesi'ne yoğun ilgi

GAZİANTEP - Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Gaziantep'in tarihi kalesine akın etti.

Çevre illerden ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Gaziantep'e turistik amaçla gelen vatandaşlar, kentin tarihi yerlerini gezdi. Kentin simgesi konumundaki Gaziantep Kalesi ise, en fazla ziyaretçiyi misafir etti. Aileleriyle beraber kaleye gelen ziyaretçiler, kaleden memnun kaldıklarını söyledi.

Kaleyi gezmeye gelen vatandaşlar tarihleri hatırladıklarında duygulandıklarını, kalenin çok güzel restore edildiğini, tarihlerini çok iyi yansıttığı belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.